Bocardi relata apreensão com gelo em voo no mesmo dia de acidente aéreo

O apresentador Rodrigo Bocardi relatou nesta segunda-feira, 12, durante o Bom Dia São Paulo, que percebeu a formação de uma camada de gelo na asa do avião em que viajava na última sexta-feira, 9 — mesmo dia em que a aeronave da Voepass caiu em Vinhedo, matando todas as 62 pessoas a bordo. O acúmulo de gelo nas asas é uma das hipóteses levantadas como possível causa do acidente, mas uma investigação detalhada vai acontecer nas próximas semanas.

Segundo o apresentador, ele voava de São Paulo para Ribeirão Preto no mesmo horário do acidente quando percebeu que o piloto do avião em que estava olhava constantemente para a asa da aeronave. “Ao pousar em Ribeirão Preto, bem ao lado da sede da empresa Voepass, perguntei ao piloto se era alguma coisa do gelo que ele estava olhando na asa. Ele confirmou, disse que era, mostrando o mapa que mostrava o gelo em São Paulo”, explicou o apresentador após falar sobre as possíveis causas da tragédia de Vinhedo.

Bocardi disse ainda que, depois do acidente, muita gente tomou conhecimento sobre a possibilidade do congelamento de partes do avião. “A gente não sabe se essa foi realmente a causa, mas descobrimos a importância do sistema de degelo, de tirar o gelo da asa”, explicou ele, dizendo também que o piloto da aeronave em que viaja acionou os comandos de derretimento depois de notar o gelo.

Durante o final de semana, inclusive, o apresentador chegou a falar com a Globo News sobre a situação no seu voo. Em entrevista ao canal, piloto contou que se deparou com gelo severo por volta dos 26 000 pés, e que chegou a cogitar descer avião em busca de temperaturas positivas, mas não foi necessário já que o sistema de degelo conseguiu reverter o congelamento rapidamente.

