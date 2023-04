A reação inesperada de Rodrigo Bocardi a xingamento ao vivo na Globo

Âncora do Bom Dia SP, da Globo, Rodrigo Bocardi reagiu a um xingamento ao vivo durante o telejornal. O repórter Hermínio Bernardo acompanhava uma confusão na estação de trem e metrô Santo Amaro, da capital paulista, para mostrar os passageiros. O apresentador pediu para o aumentar o volume do repórter para ouvir melhor, e neste momento um desconhecido foi para a frente da câmera, fez um gesto obsceno com o dedo e xingou a Globo: “Aqui, Globo do c*. Vai t* no c*!”, disparou o homem. Rapidamente, Bocardi rebateu. “Vai você também, a gente não tem nada a ver com isso. Pode deixar lá. O cara está com raiva e vem descontar. A gente tá mostrando o problema para todo mundo”, disparou o jornalista.

Em seguida, o âncora não escondeu sua irritação e ordenou que o repórter continuasse mostrando a confusão. “Cadê? Vamos, Hermínio Bernardo, é isso. A raiva vai tomando conta de todos aí, você quer chegar no seu destino e não consegue. A pessoa perde a cabeça”, completou.