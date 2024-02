A reação franca de Lilia Cabral a brigas nos bastidores de ‘Fuzuê’

A atriz Lilia Cabral se irritou com o falatório da equipe durante gravações de Fuzuê, atual novela das 7 da Globo, chegando a gritar com quem estava presente naquele momento. Em uma confraternização do folhetim, entretanto, a veterana de 66 anos se desculpou pelo ocorrido com uma reação franca: “Não vou mudar”, brincou a artista. Na trama escrita por Gustavo Reiz, Lilia interpreta Bebel Montebelo, mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e sua personagem é um dos grandes destaques positivos da história.

Em um vídeo — gravado por um funcionário da Globo — que circula nas redes sociais, Lilia aparece no meio de uma grande reunião com atores e produtores de Fuzuê. “Desculpa qualquer coisa, sei que vocês me amam. Apesar dos berros, de eu mandar calarem a boca, sei que vocês me amam. E outra coisa, o pior de tudo é que não vou mudar”, disse ela, bem-humorada. A veterana foi ovacionada em seguida.

Fuzuê amarga baixos índices de audiência com 20 pontos de média na Grande São Paulo. A novela acaba em 1º de março e será substituída por Família É Tudo.

