A ironia por trás do encontro de Erick Jacquin com Lula e Macron

O chef de cozinha Erick Jacquin se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, líder da França, na última quinta-feira, 28, e tem gerado uma onda de críticas dos próprios seguidores. Ironicamente, o jurado do MasterChef, da Band, é crítico ao petista, ao PT e à esquerda brasileira, tendo compartilhado comentários negativos sobre o governo nas redes sociais em diversas ocasiões.

Em 4 de dezembro de 2022, no X (antigo Twitter), o cozinheiro ironizou uma notícia sobre a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de anular uma sentença de Sergio Moro contra o ex-petista André Vargas por incompetência no caso e escreveu, em francês: “Parabéns. Democracia PT ou a ditadura?”. Já em outra publicação, de 28 de janeiro de 2023, Jacquin repostou outra nota, que reproduzia a fala de Lula: “Nós vamos mostrar ao povo brasileiro que o ódio acabou”, dita em uma reunião com governadores. “E a roubaria vás começar”, debochava o apresentador de TV, que também já compartilhou posts de Carla Zambelli, aliada de Jair Bolsonaro, na mesma rede social.

Nesta semana, Jacquin e o também chef francês Olivier Anquier se reuniram com Lula e Macron, e ambos publicaram vídeos do encontro em seus perfis no Instagram. “Hoje foi dia de embarcar para Brasília no encontro Brasil e França com os Presidentes Lula e Emmanuel Macron e alguns representantes da comunidade francesa”, escreveu o dono do restaurante Président, em São Paulo. Nos comentários, diversos seguidores de Jacquin reprovaram o encontro, chegando a dizer que perderam a admiração pelo chef e avisando que os clientes vão sumir de seus restaurantes. O francês também comanda um bistrô, uma casa especializada em carnes, outra em comida italiana e uma pâtisserie.

