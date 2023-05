A intervenção de Susana Vieira para dar voz a Manoel Soares no ‘Encontro’

Convidada do Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira, 29, Susana Vieira precisou intervir no programa da Globo para conseguir interagir com Manoel Soares, coapresentador da atração matinal. Após quase uma hora no ar, a intérprete de Cândida em Terra e Paixão, atual novela das 9 da emissora, respondeu a perguntas somente de Patrícia Poeta e Tati Machado. A apresentadora pediu para a produção entregar à veterana um buquê de flores e iniciou-se uma salva de palmas em sua homenagem. De pé, Patrícia tampou a visão entre Susana e Manoel e, neste momento, a atriz se inclinou para frente e intercedeu: “Manoel, deixa eu fazer uma pergunta. Manoel, você tem alguma pergunta para me fazer?”. A pergunta provocou um leve “climão” dentro do programa: Manoel vira e mexe é cortado ou deixado de lado pelas colegas de palco. O jornalista, então, participou da conversa ao puxar uma curiosidade da plateia. “Aquele rapaz ali queria saber se você já se apaixonou por alguém em cena”. Susana confirmou que sim e relembrou o breve romance com o ator Rubens de Falco (1931-2008), nos bastidores da novela A Sucessora (1978).

CLIMÃO🚨: Susana Vieira corta Patrícia Poeta e da oportunidade para Manoel Soares falar no #Encontro após perceber que ele não tem fala. pic.twitter.com/MmJ4DG8Le0 — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) May 29, 2023