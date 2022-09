A inesperada ressurreição dos Teletubbies na Netflix

Exibido originalmente em 1997 pela BBC, Teletubbies foi um fenômeno instantâneo entre as crianças no final da década de 90 e início dos anos 2000 — e este ano o sucesso dos seres coloridos vai voltar, agora nas telas do streaming. A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 7, que o programa estrelado por Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po ganhará uma nova versão “reimaginada e repaginada para os dias de hoje”.

Entre as novidades está a contratação do ator Tituss Burgess, astro da série Unbreakable Kimmy Schmidt, como narrador das histórias na versão em inglês. O reboot faz parte de um esforço da gigante do streaming para rechear o seu catálogo com mais programas infantis e pré-escolares. Até o final de 2023, a Netflix deve estrear o desenho Guardiões da Floresta, sobre três irmãos nativo americanos que ajudam na proteção da terra e dos espíritos do parque nacional; Princess Power, baseado no best-seller Princesas Usam Calças escrito por Savannah Guthrie e Allison Oppenheim; além de novas temporadas de Waffles + Mochi e A Casa Mágica da Gabby.

Além dos Teletubbies, outros programas infantis famosos dos anos 1990 ganharam versões repaginadas recentemente. Em junho, o canal Peacock estreou um reboot usando computação gráfica do desenho Caillou. A Disney não ficou de fora da onda e trouxe uma nova versão de DuckTales para sua plataforma de streaming. A Netflix e o Hulu lançaram, respectivamente, os desenhos Carmen Sandiego e Animaniacs.

Não é a primeira vez que o programa infantil ganha um reboot. Entre 2015 e 2018, os Teletubbies voltaram em uma nova adaptação — mas o sucesso passou longe do fenômeno mundial alcançado no final dos anos 1990. Resta esperar para saber se a nova empreitada da Netflix será tão boa quanto a original. O programa chega a plataforma de streaming em 14 de novembro.