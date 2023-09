A homenagem de Ana Maria Braga a Rita Lee no ‘Domingão com Huck’

Ana Maria Braga prestou uma bela homenagem para Rita Lee no Domingão com Huck de domingo, 25. Participante do quadro Lip Sync Battle, a apresentadora usou uma peruca ruiva, óculos arrendondados e roupas hippie — marcas registradas de Rita — e encarnou a cantora para dublar o sucesso Lança Perfume. Na dinâmica do quadro, Ana disputou com Gil do Vigor, que cantou (I’ve Had) The Time of My Life, do filme Dirty Dancing, e a veterana venceu a competição. A titular do Mais Você também se apresentou como Carmen Miranda no programa de Luciano Huck.

Homenagem lindíssima de @ANAMARIABRAGA para nossa eterna Rita Lee, na Batalha do Lip Sync, do #Domingão! pic.twitter.com/kWgqnISvoO — Domingão com Huck (@domingao) September 24, 2023

