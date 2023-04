A estrela de ‘Stranger Things’ que pode estar noiva de filho de Bon Jovi

Juntos desde 2021, Millie Bobby Brown, estrela da série Stranger Things, e Jake Bongiovi, um dos filhos de Jon Bon Jovi, parecem ter anunciado seu noivado nesta terça-feira, 11. No Instagram, o casal compartilhou fotos de um ensaio romântico na praia em que ambos vestem branco e estão sorridentes. Em uma das imagens, um anel com um diamante gigantesco brilha no dedo anelar esquerdo da intérprete de Eleven no fenômeno da Netflix. Imediatamente, os fãs começaram a especular que Millie e Jake estariam noivos, apesar de tão jovens — a atriz fez 19 anos recentemente, em 19 de fevereiro, enquanto o rebento de Jon Bon Jovi está para completar 21 em 7 de maio.

Na legenda, Millie escreveu um trecho da canção Lover, de Taylor Swift, que celebra o amor eterno: “Eu te amo há três verões, querido, agora eu quero todos eles”. Jake, por sua vez, legendou sua postagem com um “para sempre”. Os dois escolheram um emoji de coração branco para acompanhar o texto, reforçando a teoria dos curiosos. Confira:

