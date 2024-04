A despedida melancólica de Christiane Torloni da Globo, após 49 anos

Uma das atrizes mais respeitadas do casting da rede Globo, Christiane Torloni anunciou nesta terça-feira, 2, sua saída da emissora após 49 anos desde sua estreia no canal, na série Caso Especial, em 1975. Christiane divulgou a notícia nas redes sociais acompanhada de um vídeo de sua participação no programa The Masked Singer. “Com esse momento divertidíssimo encerro, com chave de ouro, minha parceria com a TV Globo”, escreveu ela. “Eu tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época!”

A saída da atriz é mais um momento melancólico da reestruturação do canal, que vem optando por contratos pontuais por trabalho ao invés de manter funcionários com exclusividade. Por outro lado, pode ser também um momento de reinvenção para Christiane, que, aos 67 anos, acumulou grandes papéis na TV e, agora, está livre para transitar entre outros canais e plataformas de streaming, como já vem acontecendo com outros colegas veteranos como ela.

Christiane começou a trabalhar nos anos 1970, na extinta TV Tupi, antes de chegar à Globo. No fim da década de 1980, se aventurou pela Manchete, antes de retornar à Globo em folhetins populares, como A Viagem (1994), Cara & Coroa (1995), Torre de Babel (1998), Mulheres Apaixonadas (2003), América (2005) e Fina Estampa (2011), entre outras. Seu último trabalho em uma novela da casa foi em O Tempo Não Para (2018).

“Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim! Aprendi que minha arte, mais do que entretenimento, é consolo e esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu Norte! Sigamos”, disse ela.