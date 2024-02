A despedida emocionante de Carolina Dieckmann após saída da Globo

Carolina Dieckmann anunciou nessa quinta-feira, 1º, que não não renovou o contrato com a Globo, e está de malas prontas para explorar novos ares. “Mais de 30 anos depois, chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha… mas carrego em cada pena das minhas asas, o suor de muita gente; a generosidade de muitos colegas; a ajuda inestimável de muitos mestres”, escreveu ela em um texto sensível publicado no Instagram.

Na longa despedida, a artista de 45 anos diz que se tornou atriz dentro da emissora, “na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar”, e citou uma série de histórias que foram contadas pela parceria de três décadas. “E assim, dia após dia, trabalho após trabalho, eu fui sendo; crescendo; amadurecendo… até chegar aqui”, diz um trecho da publicação, que é acompanhada de fotos e vídeos de seus trabalhos na emissora, onde atuava desde os 14 anos.

Contratada em 1992, Carolina participou de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, protagonizando cenas icônicas, como a que Camila raspa a cabeça em Laços de Família. Sua última novela como parte do quadro fixo da emissora foi Vai na Fé (2023), onde interpretou a advogada Lumiar. “Levo comigo as memórias mais preciosas… indizíveis… 11078 dias felizes! São milhões de emoções, entre lágrimas e sorrisos, minhas e do público, e que são a parte mais bonita desse turbilhão que eu vivi desde a primeira cena q eu fiz”, continuou ela, deixando as portas abertas ao atestar que “toda vez que voltar na Globo será sempre um voo de volta pro ninho”.

