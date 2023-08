A curiosa ‘dica’ de investimento nas redes da mãe de Larissa Manoela

Na manhã desta quinta-feira, 24, o perfil no Instagram de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, compartilhou uma serie de dicas de investimentos no mínimo questionáveis. Inicialmente, uma foto de Silvana e do marido, Gilberto, foi postada no feed acompanhada de um print de uma conta bancária com 9 000 reais. “Quer saber como ganhar esse investimento em menos de dez minutos? Me chama no direct”, diz a legenda.

Pouco depois, a publicação foi apagada, mas outras mensagens surgiram nos stories. Em uma delas, uma foto do que parece ser o protetor de tela de Silvana alerta que o investimento é 100% seguro e que mais informações serão compartilhadas. Em seguida, o perfil publicou uma tabela com supostos retornos que viriam de acordo com o valor investido. Há, ainda, vídeos de pessoas que supostamente enviaram o dinheiro e receberam a remuneração.

Até o momento, Silvana não se pronunciou sobre o caso. Não se sabe, por exemplo, se as publicações podem inclusive ser fruto de uma invasão de hackers ao perfil da mãe da atriz. Antes admirada pelos fãs da jovem atriz, a mãe de Larissa, Silvana Taques Santos, repaginou seu perfil no Instagram, onde soma quase 1 milhão de seguidores, desde julho. Ela apagou todas as fotos antigas, entre as quais várias com a filha, e publicou imagens e textos religiosos.

Confira prints das publicações:

