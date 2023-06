A cômica primeira vez de Vitória Strada com uma mulher

A atriz Vitória Strada relatou de forma cômica como teve sua primeira vez com Marcella Rica — atualmente sua noiva. Em entrevista ao Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT, a mocinha de novelas da Globo como Espelho da Vida (2018) relembrou da noite que assumiu seus sentimentos por Marcella, que até então era sua amiga, reforçando que a amada foi a primeira mulher a despertar sua bissexualidade. Na ocasião, Vitória foi acompanhar uma festa em que Marcella seria a DJ, e, após ouvir a produtora dizendo que estava na “zona da amizede”, decidiu tomar a iniciativa de beijá-la. Além disso, decidiu dormir com ela na mesma noite.

“Eu sou libriana, libriano é indeciso, mas eu sou uma pessoa que demoro muito pra decidir, mas quando decido algo, eu vou até o fim. Então decidi: é hoje que a gente vai transar. Mas eu não tinha confiança nenhuma, não fazia ideia do que fazer, de como que é. Mas cheguei na casa dela, ela achou que não ia acontecer mais nada, tava feliz com uma conchinha, que era o que ela achava que ia ganhar. A Marcella tava acostumada a ficar com mulher hétero, que é tipo ‘mulher estrela do mar’, que é aquela que fica esperando [a lésbica agir]. Ela não esperava que eu ia ser a ‘mulher-polvo'”, brincou Vitória.

“Fui pra cima dela, aí começou uma espécie de jiu-jitsu, porque a Marcella queria ter o controle. E me virava pra baixo, e eu: ‘Não! Eu que vou começar essa parada aqui’, e virava ela pro outro lado, ela me virava, e eu virava de volta. Por que? Porque eu sabia que se ela começasse, ia ser como uma dança, ela viria com o balé do Bolshoi, eu ia terminar fazendo um ‘onda onda, olha a onda’ não vai dar certo, vai ser triste! Eu prefiro mostrar que tenho proatividade, que sou uma pessoa esforçada e que tenho força de vontade”, completou.

Em seguida, a atriz detalhou os movimentos que apresentou à parceira: “Me dirigi àquela região que conheço bem, mas ainda não conhecia daquela maneira. Aí segui meus instintos. Comecei a fazer círculos [com a língua]”. “E funcionaram?”, perguntou o apresentador Fabio Porchat. “Funcionaram! Olha o círculo que ganhei depois”, ressaltou Vitória, mostrando sua aliança. As duas começaram a namorar em 2019 e ficaram noivas no início de 2021.

