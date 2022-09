A cena delatada de ‘Round 6’ que causa alvoroço entre os fãs

Fenômeno histórico da Netflix, Round 6 revelou uma cena deletada da primeira temporada que está causando um alvoroço entre os fãs da produção coreana. No vídeo divulgado neste sábado, 24, durante o Tudum, o policial Jun-ho (Wi Ha-joon), supostamente morto pelo irmão e líder do jogo mortal da série, Hwang In-go (Lee Byung-hun), parece estar vivo. Nas imagens, Hwang caminha para um apartamento com um saco de peixes dourados e coloca os bichos em um aquário, o qual observa atentamente. Do lado de fora do prédio, um homem usando boné observa, mas é impossível ver seu rosto. Entretanto, fica subentendido ser um disfarce do agente que se infiltrou na sádico disputa vencida por Seong Gi-hun (Lee Jung-jae).

ESSA CENA INÉDITA DA PRIMEIRA TEMPORADA DE ROUND 6 SÓ ME DEU MAIS HYPE PRA SEGUNDA! 🦑💸 #NetflixTudum pic.twitter.com/OT6OAs6uEp — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Em Round 6, o detetive Jun-ho acredita que seu irmão desaparecido entrou na competição mortal por 4,56 milhões de wons (moeda coreana), cujo valor convertido para reais ultrapassa a casa dos 200 bilhões. O mocinho, então, decide investigar a organização sombria para descobrir o que havia acontecido. Em um dos desfechos da série, o policial reencontra Hwang, mas descobre que ele, na verdade, se tornou um dos líderes que organiza o Jogo da Lula. No confronto, Jun-ho é baleado e cai no mar, mas seu corpo não é mostrado na série.

O criador e diretor da produção mais vista da Netflix, Hwang Dong-hyuk, agradeceu aos fãs por fazerem a série se tornar um grande sucesso. “Aguardem a nova temporada, que será repleta de novas histórias”, disse o executivo.