A audiência expressiva do Tudum, da Netflix: evento no Brasil mostra força

O Tudum, evento da Netflix, que reuniu estrelas internacionais no Brasil, além de anunciar novidades do serviço de streaming, conquistou 78 milhões de visualizações nas redes sociais no último sábado, 17 de junho, representando um aumento de 86% de audiência em relação ao ano passado. Com esses números, a quinta edição da convenção brasileira foi a mais vista da história. A convenção estreou no final de janeiro de 2020, pouco antes da pandemia, e contou com 50.000 pessoas presencialmente também no Ibirapuera. Em novembro de 2020, setembro de 2021 e setembro de 2022, o evento foi exibido apenas em formato virtual por causa da pandemia. A edição de 2021 registrou 25,7 milhões de visualizações, já a do ano passado foi visualizada 41,8 milhões de vezes.

Criado como um evento apenas para os fãs brasileiros das produções da Netflix, o Tudum virou uma convenção de alcance global. Com espaços “instagramáveis” — feitos para pessoas posarem para fotos, com cenários de séries, e a presença de astros internacionais, como Arnold Schwarzenegger e Chris Hemnsworth, o espetáculo de quatro dias serve como a própria Comic Con Experience da plataforma de streaming — um agrado gigantesco para os assinantes e, neste ano, mostrou que está mais forte do nunca.