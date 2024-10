A audiência do último debate para a prefeitura de SP antes do 1º turno

O último debate para a prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno, exibido na noite desta quinta-feira, 3, na Globo, marcou bons números de audiência para a emissora: segundo dados preliminares, o embate entre os candidatos ao comando da principal metrópole do país teve uma média de 17 pontos, elevando a audiência da faixa em mais de 50% no comparativo direto com a semana anterior.

Na última quinta-feira, 26, a emissora, que tradicionalmente realiza o confronto final entre candidatos, exibia no mesmo horário da atração política o reality musical Estrela da Casa, marcando uma média de 11 pontos no ibope. No comparativo com o debate dos principais concorrentes, a Globo, como esperado, também se saiu melhor: a Record teve uma média de 7.5 pontos, enquanto o SBT marcou 4.2 pontos com os candidatos da capital paulista.

Os debates acalorados para a prefeitura de São Paulo

Ao longo da campanha eleitoral, os debates para a prefeitura da capital paulista ficaram marcados por provocações, troca de ofensas e até agressões físicas: no embate exibido pela cultura, Datena (PSDB) deu uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB), enquanto no Flow Podcast, o candidato do PRTB foi expulso por descumprir as regras impostas e, logo em seguida, Nahuel Medina, de sua equipe, agrediu com um soco o marqueteiro Duda Lima, de Nunes (MDB).

Com episódios de violência, as regras da atração política foram endurecidas: na Globo, por exemplo, não houve plateia, e os candidatos foram alertados que a discussão deveria focar e propostas, e que a prática de injúria, difamação ou calúnia contra os adversários poderia resultar em expulsão.

