Audiência do debate americano atesta popularidade de Kamala Harris

Na noite desta terça-feira, 10 de setembro, espectadores de todo o globo voltaram seus olhares para televisores que transmitiam o debate eleitoral mais aguardado de 2024. Juntos pela primeira vez, o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris debateram as propostas de suas respectivas campanhas presidenciais, em noite que ficou marcada pela checagem de fatos simultânea prestada pelos mediadores e falas de Trump referentes a conspirações como a de que imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação em uma cidade de Ohio. Como resultado, os números de audiência decolaram em relação ao último debate, quando Joe Biden ainda concorria à reeleição. Ocorrida em junho, aquela discussão atraiu por volta de 51 milhões espectadores dentro do país, enquanto a mais recente foi vista por ao menos 60 milhões de americanos, de acordo com métricas das redes ABC, NBC, Fox News, MSNBC, CBS e CNN. Números da audiência global não foram divulgados.

Já a analista Nielsen aponta em estimativas iniciais que o debate tenha sido visto por 57,75 milhões de espectadores dentro dos Estados Unidos, ainda salto considerável em relação à conversa de Biden e Trump. A empresa contabilizará também os dados de nove outras emissoras e eventos de exibição fora de casa, que devem inflar o número.

Em junho, o desempenho ruim de Biden no debate foi crucial para que o atual presidente do país desistisse da campanha, o que fez menos de um mês após o debate. Kamala, pelo contrário, é apontada como “vencedora” do debate por veículos como BBC, Politico, The Guardian e até Fox News — essa última notória pelo apoio ao candidato republicano: a rede de televisão compôs um painel de 17 espectadores e os questionou sobre quem teria saído por cima. Apenas cinco apoiaram Trump, enquanto os outros doze creditaram o sucesso à Kamala.

O êxito em debates, porém, não garante a vitória eleitoral. Em 2016, Trump e Hillary Clinton bateram o recorde de debate mais visto da história com 84 milhões de espectadores domésticos. Apesar de ser apontada como a voz mais eficaz da noite, a candidata não foi eleita.

Apoio de famosos

Após o debate, a cantora mais ouvida do mundo, Taylor Swift, quebrou seu silêncio e declarou que votará em Kamala Harris. Em texto publicado na rede Instagram, a estrela diz que a democrata representa as causas em que acredita, como os direitos LGBTQ+ e os direitos das mulheres, e ironizou a estratégia de republicanos que acusam o partido rival de ser composto de “senhoras dos gatos e sem filhos“. Celebrando seu status como mulher que nunca engravidou e cuida de três gatos de estimação, Swift inspirou colegas como Stevie Nicks e Ellen DeGeneres a fazerem o mesmo, engrossando a campanha contra o ex-presidente de direita.

