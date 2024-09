Taylor Swift quebra silêncio sobre eleição americana após debate

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na madrugada desta quarta-feira, 11 de setembro, a cantora Taylor Swift enfim se pronunciou sobre a eleição americana de 2024 e declarou que votará na democrata Kamala Harris via postagem de Instagram. Um dos nomes mais influentes da cultura pop, a estrela era foco de grandes expectativas quanto a um pronunciamento sobre a disputa entre a vice-presidente atual do país e Donald Trump, que promete instaurar um regime vigoroso no país, apoiado em políticas anti-imigração e mais tópicos abraçados pela ala conservadora dos Estados Unidos. Atualmente, a democrata lidera as pesquisas com vantagem de 3%, vantagem que seu partido espera manter com o apoio da artista mais ouvida no mundo inteiro.

Em texto publicado em seu perfil junto a uma foto em que segura um de seus gatos de estimação, Benjamin, Swift começou incentivando seus fãs a se informarem sobre as propostas de cada candidato. Ela então explicou ter sido motivada a esclarecer sua posição política após descobrir que um vídeo gerado por inteligência artificial forjava uma fala sua em apoio a Trump. “Ver aquilo agravou minhas ressalvas sobre IA e meu medo dos perigos da desinformação. Me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos como eleitora, e de que o jeito mais simples de combater mentiras é dizer a verdade”, escreveu antes de confirmar que votará em Kamala Harris. Confira o restante da declaração na íntegra:

Na eleição presidencial de 2024, votarei na campanha de Kamala Harris e Tim Walz. Votarei nela porque ela luta pelos direitos e causas em que acredito, os quais precisam de uma guerreira que os impulsione. Creio que ela seja uma líder habilidosa e de mão firme, assim como acredito que poderemos conquistar muito mais neste país se formos guiados pela calma em vez do caos. Fiquei também comovida e impressionada quando ela selecionou Walz como vice, alguém que tem defendido os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o comando das mulheres sobre os próprios corpos há décadas.

Fiz minha pesquisa e minha escolha. Resta a você fazer as suas. Para os eleitores de primeira viagem, quero frisar: lembrem-se de que, para votar, é preciso estar registrado! Também acho muito mais fácil votar antecipadamente. Deixarei um link com informações sobre isso no meu story.

Com amor e esperança,

Taylor Swift,

Senhora dos gatos e sem filhos.

A assinatura escolhida pela cantora é uma sutil farpa direcionada ao vice de Trump, JD Vance, que costuma atacar mulheres democratas ao insinuar que são todas solitárias e sem filhos, cercadas apenas de gatos.

Em 2020, Swift também apoiou a campanha de Biden contra Trump, dizendo querer estar “do lado certo da história”. A deliberação nos bastidores antes que ela fizesse declarações políticas claras ao público foi registrada no documentário Miss Americana, disponível na Netflix.

