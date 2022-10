A audiência assustadora do assassino Jeffrey Dahmer na Netflix

Lançada na Netflix no dia 21 de setembro, a série Dahmer: um Canibal Americano, provocou controvérsias nas redes sociais, mas rendeu números valiosos para a plataforma: inspirada na história real do serial killer Jeffrey Dahmer, a produção se tornou a segunda série de língua inglesa mais vista na história da plataforma, atrás apenas de Stranger Things — e deve atingir o top 3 entre as séries em todos os idiomas.

Segundo informações do portal Deadline, Dahmer, que é produzida por Ryan Murphy, foi teve 701,37 milhões de horas assistidas desde que foi lançada, há três semanas. O número coloca a produção na vice-liderança das séries inglesas mais vistas, atrás apenas da quarta temporada de Stranger Things, assistida por 1,35 bilhões de horas nos primeiros 28 dias.

Fora das dramatizações, Jeffrey Dahmer também se destacou: a série documental Conversando com um serial killer: o Canibal de Milwaukee, que traz entrevistas reais com o assassino, foi teve 31,4 milhões de horas consumidas. O sucesso do assassino na plataforma gerou reação: nas redes sociais, familiares das vítimas apontaram que a série estava revivendo seus traumas ao dar uma visibilidade mórbida a Dahmer, responsável pela morte de dezessete homens nos Estados Unidos entre 1978 e 1991, com técnicas sádicas que iam do desmembramento ao canibalismo.

Entre as séries em geral, a líder absoluta segue sendo a sul-coreana Round 6, com 1,65 bilhão de horas vistas no primeiro mês disponível no streaming. Stranger Things aparece logo depois, seguida pela espanhola La Casa de Papel, com 792,23 milhões de horas assistidas — número que deve ser ultrapassado por Dahmer na próxima semana.