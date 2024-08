A aposta alta da HBO com ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’

A HBO está lançando todas as suas fichas no sucesso de Cidade de Deus: A Luta Não Para, que estreia no próximo domingo, 25, no canal e na MAX. Série derivada do clássico cinematográfico que rendeu quatro indicações ao Oscar para o Brasil, a produção vai ser lançada semanalmente aos domingos, a partir das 21h do horário de Brasília — de maneira global. A faixa é próxima da que consolidou A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones que era exibida às 22h e encerrou sua segunda temporada no início do mês. “A importância do horário na HBO é muito e a gente tem essa tradição dos episódios semanais”, explica Silvia Fu, diretora senior de conteúdo de ficção da Warner Bros. Discovery. “A gente acredita muito na série, e a escolha do horário é justamente para mostrar isso”, atesta ela.

Segundo a produtora, a expectativa da plataforma “é enorme”. “A gente tem certeza que a série, tecnicamente, e o conteúdo, não deve nada a nenhuma série internacional”, opina Silvia, que vê ainda um ponto de contato entre A casa do Dragão e a produção nacional: “Cidade de Deus tem uma coisa pop que conversa muito com o público jovem, que também via A Casa do Dragão“, aponta ela, dizendo que, apesar da trama brasileira abordar assuntos sérios, ela também tem uma veia popular. “Tem assuntos relevantes, abre discussões, mas é uma série basicamente de ação, onde a gente tem romance, pessoas reais e uma ótima música”, descreve ela, destacando a guinada pop do canal a partir de Game of Thrones.

Qual a história da série Cidade de Deus: A Luta Não Para?

Na série, o jovem Buscapé (Alexandre Rodrigues), protagonista do filme que desbravava a favela carioca do título, cresceu e seguiu carreira no fotojornalismo. No ano de 2004, ele agora denuncia os crimes ocorridos por lá com sua câmera e acaba envolvido na guerra entre Bradock (Thiago Martins) e Curió (Marcos Palmeira) pelo comando do tráfico. Para além da disputa, os seis episódios acompanham os dramas dos moradores, oprimidos tanto pelo crime, quanto pela brutalidade policial presente na região.

Além de Buscapé, retornam Berenice (Roberta Rodrigues), Cinthia (Sabrina Rosa), Barbantinho (Edson Oliveira) e Cabeção (Kiko Marques). Dentre os personagens novos, Andréia Horta ganha destaque como Jerusa, uma advogada implacável. Desta vez, Meirelles sai da direção e quem assume a trama é Aly Muritiba, de Cangaço Novo e Deserto Particular.

Baseado no livro de Paulo Lins, o Cidade de Deus original conta a história de Buscapé, adolescente que resiste às investidas do crime organizado que assola a comunidade em que nasceu e cresceu. Ao mesmo tempo, ele aperfeiçoa sua paixão pela fotografia e amadurece. No Oscar, o filme concorreu a melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor montagem.

