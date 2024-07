Tensão, porrada e morte: trailer revela detalhes da série Cidade de Deus

Mais de vinte anos após o lançamento de Cidade de Deus — filme que encantou o mundo e conquistou quatro indicações ao Oscar —, o universo vertiginoso e violento do filme dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund retornará às telas — dessa vez, na TV e no streaming. Agora no formato de série, Cidade de Deus: A Luta Não Para exibe seu primeiro episódio às 21h de 25 de agosto no canal HBO e acaba de dar pistas ao público do que esperar com seu primeiro trailer.

Qual a história da série Cidade de Deus: A Luta Não Para?

Na série, o jovem Buscapé, protagonista do filme que desbravava a favela carioca do título, cresceu e seguiu carreira no fotojornalismo. No ano de 2004, ele agora denuncia os crimes ocorridos por lá com sua câmera e acaba envolvido na guerra entre Bradock (Thiago Martins) e Curió (Marcos Palmeira) pelo comando do tráfico. Para além da disputa, os seis episódios acompanham os dramas dos moradores, oprimidos tanto pelo crime, quanto pela brutalidade policial presente na região.

Continua após a publicidade

Além de Buscapé, retornam Berenice (Roberta Rodrigues), Cinthia (Sabrina Rosa), Barbantinho (Edson Oliveira) e Cabeção (Kiko Marques). Dentre os personagens novos, Andréia Horta ganha destaque como Jerusa, uma advogada implacável. Desta vez, Meirelles sai da direção e quem assume a trama é Aly Muritiba, de Cangaço Novo e Deserto Particular. Fora das transmissões na TV à cabo, a série também entrará no catálogo do streaming Max, que a distribuirá ao redor do globo.

Baseado no livro de Paulo Lins, o Cidade de Deus original conta a história de Buscapé, adolescente que resiste às investidas do crime organizado que assola a comunidade em que nasceu e cresceu. Ao mesmo tempo, ele aperfeiçoa sua paixão pela fotografia e amadurece. No Oscar, o filme concorreu a melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor montagem.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial