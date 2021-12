6 ótimas minisséries pouco conhecidas para maratonar no fim do ano

Entre tantas opções de séries, confira uma seleção com seis títulos curtos e pouco conhecidos para ver na Netflix, Prime Video, HBO Max e Star+:

8 em Istambul

Disponível na Netflix

A minissérie turca acompanha a vida de diferentes personagens na eclética Istambul. O fio condutor é Meryem (Öykü Karayel), uma jovem muçulmana que trabalha como faxineira e foi encaminhada para uma psicóloga por ter sofrido desmaios inexplicáveis. A terapeuta, por outro lado, é uma mulher moderna com dificuldades de assimilar as crenças da paciente. A trama navega sobre temas como família, amor, desejo e preconceitos.

Mildred Pierce

Disponível no HBO max

O drama estrelado por Kate Winslet e Guy Pearce acompanha a história de uma mulher contra o mundo. Sozinha e com dois filhos para criar em plena crise econômica, na década de 30, ela começa a trabalhar como garçonete até se tornar uma empresária do ramo de restaurantes. Enquanto enfrenta os empecilhos profissionais, precisa ainda lidar com uma filha mimada e um namorado problemático.

À Procura do Amor

Disponível no HBO Max

Em três episódios, a minissérie de época acompanha o encantador – e por vezes dramático – desabrochar de duas primas, Linda (Lily James) e Fanny (Emily Beecham), jovens da aristocracia inglesa vivendo as transformações culturais e sociais de um período entre duas guerras mundiais.

Devs

Disponível no Star+

Criação de Alex Garland, diretor do aclamado Ex-Machina, a trama de ficção científica acompanha o desaparecimento de um rapaz em uma empresa de tecnologia na qual ele trabalhava. Sua namorada, Sonoya (Lily Chan), dá início a uma busca desesperada para descobrir o mistério e acaba entrando no submundo das gigantes tecnológicas que transitam acima das leis com invenções que beiram o terror.

A Very English Scandal

Disponível no Globoplay

Com Hugh Grant e Ben Whishaw, a minissérie de três episódios é uma divertida adaptação de um caso real, no qual um político inglês esconde um caso amoroso em um período em que a homossexualidade era crime no Reino Unido. Para abafar o romance, ele contrata um assassino profissional que deveria matar o namorado… mas não é exatamente o que acontece.

ZeroZeroZero

Disponível no Prime Video, da Amazon

Em ritmo de thriller, a série acompanha o caminho de um carregamento de cocaína da América Latina rumo à Itália, onde um perigoso grupo de criminosos o espera. Todo o obscuro funcionamento do tráfico de drogas é representado na trama, como intermediários que cuidam das negociações, lavagem de dinheiro e corrupção em diferentes níveis da sociedade – isso tudo, com direito a excelentes cenas de ação.