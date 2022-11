Violinista da Osesp encerra agenda dos 100 anos da Semana de 22 em Madri

O primeiro-violino da Osesp se apresenta nesta quarta na capital da Espanha, Madri. O solo do violinista Emmanuele Baldini é considerado o encerramento das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Ainda que a programação do Governo de São Paulo tenha espetáculos em cartaz, nenhuma nova atração deve estrear no programa “Modernismo Hoje”.

Baldini levará à Casa da América, centro cultural da capital espanhola, o concerto “Violino solo: das origens ao modernismo”, com obras de Bach, Paganini, Almeida Prado, Villa-Lobos, Arthur Barbosa, entre outros compositores. Antes da apresentação, o historiador de arte e poeta espanhol, Juan Manuel Bonet e a escritora e jornalista brasileira radicada em Paris, Márcia Camargos, palestram sobre os 100 anos do marco do modernismo brasileiro.

Para a montagem da Agenda Tarsila, que reúne centenas de apresentações relacionadas a semana modernista, houve um mapeamento de instituições públicas e privadas interessadas em receber a programação. A artista Andreia Vigo, assessora da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de SP e responsável pelo projeto de resgate ao modernismo, informou que a programação, inicialmente, seria apenas em São Paulo, mas acabou com espaço internacional.

“Acabamos sendo procurados por outros estados, então a gente abriu para outros estados e de repente, abrimos para outros países que nos procuraram”, contou ao Radar. “Madri foi um pouco isso. Eles manifestaram a vontade de fazer uma programação lá que marcasse os 100 anos da Semana de 22, então nós articulamos junto à Casa América, que é um centro muito importante da cidade, muito bem localizado”.

Lançada em setembro do ano passado, a Agenda Tarsila chegou a 924 atividades e 68 milhões de acessos no site. O programa também busca articular a ampliação e reforma da Casa Mário de Andrade, com previsão de conclusão para setembro de 2023.

Continua após a publicidade