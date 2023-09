Vice-governador de SP abre evento com construtoras no Allianz Parque

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, vai participar da abertura do Construmetal, às 9h da próxima quinta-feira, no Allianz Parque. Ele vai estar ao lado de Marcos Penido, secretário-executivo de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, e Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura e Obras de São Paulo.

Ao todo, são cinco painéis e 26 palestrantes no evento que promete ser o maior da América Latina sobre construção em aço. O último debate está marcado para as 18h e conta com o Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, Uallace Moreira Lima, do MDIC.

O evento terá 13 horas de programação e é promovido pela Francal Feiras em parceria com a Associação Brasileira de Construção Metálica.

