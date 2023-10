Vereador de SP convoca Boulos para dar explicações sobre greve do metrô

Atualizado em 4 out 2023, 15h00 - Publicado em 4 out 2023, 14h54

Por Ramiro Brites Atualizado em 4 out 2023, 15h00 - Publicado em 4 out 2023, 14h54

O vereador Rubinho Nunes (MDB), de São Paulo, convocou o deputado do PSOL, Guilherme Boulos, e a presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, também filiada ao partido, a prestar depoimentos sobre a greve que paralisou as linhas de metrô e trem de São Paulo nesta terça-feira. O requerimento para escutar os psolistas na Comissão de Política Urbana foi aprovado com cinco votos favoráveis e dois contrários.

De acordo com Rubinho, trata-se de uma “greve política”. Os manifestantes paralisaram o transporte público para protestar contra os planos de privatizações de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além de funcionários do Metrô e da CPTM, empresa que gere o serviço de trens, funcionários da Sabesp, companhia de água e saneamento que o governador pretende desestatizar, também entraram em greve.

