Vendas de medicamentos contra câncer crescem 32%

Levantamento da InterPlayers indicou uma alta de 32% na venda de medicamentos para tratamento de câncer no Brasil em junho deste ano frente a igual período do ano passado.

O Distrito Federal e o Rio de Janeiro lideraram as vendas, tendo observado aumento de 135,63% e 64,09%, respectivamente, no período.

Os estados do Espírito Santo e de São Paulo também registraram crescimento, de 32,69%, e 15,57%, respectivamente. Já Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram quedas nas vendas em junho, de 45,66% e 15,49%, respectivamente.

Segundo a InterPlayers, a alta no consumo de medicamentos de câncer não quer necessariamente dizer que há mais pacientes com a doença no país. Um dos motivos apontados foi o efeito da pandemia de Covid-19, quando os hospitais estavam focados no tratamento da doença.

“Durante a primeira onda de contaminação, iniciada em 2020, clínicas e hospitais públicos e privados tiveram de cancelar consultas e internações eletivas por causa da necessidade de atender os pacientes que contraíram o coronavírus. Esse fator pode ter sido responsável por distorcer o resultado”, diz a empresa.

De acordo com dados do Inca publicados em junho do ano passado, 309.750 homens foram diagnosticados com algum tipo de câncer em 2020. Desse total, 65.840 tiveram câncer de próstata. Entre as mulheres, o número de novos casos em 2020 foi de 316.280, sendo o câncer de mama o mais comum, com 66.280 novos diagnósticos.

Continua após a publicidade