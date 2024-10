Vendas de antidepressivos aumentam 16% no Brasil em um ano

As vendas de medicamentos para o tratamento de depressão no Brasil cresceram 16% entre agosto de 2023 e julho de 2024, em comparação com os 12 meses anteriores, segundo um levantamento feito pela Interplayers, um hub de negócios voltados ao setor de saúde e bem-estar.

Já no primeiro semestre deste ano, entre fevereiro e julho, o salto foi de 21%. Como consequência, houve crescimento também do faturamento relacionado à venda dos antidepressivos, com aumento de 21% nos 12 meses analisados e de 22% no acumulado do ano.

A pesquisa também revelou um crescimento significativo das vendas na região Sudeste. Entre fevereiro e julho deste ano, Minas Gerais registrou alta de 35%, seguido por Rio de Janeiro (27%) e São Paulo (16%). Em contraste, o Rio Grande do Sul apresentou redução de 1% no mesmo período.

Diretor de Data & Analytics da ECS, empresa parceira da Interplayers, Tales Godoy alertou para a necessidade de uma maior conscientização sobre a depressão e a importância da saúde mental.

“Os índices de crescimento nas vendas de antidepressivos refletem uma demanda maior por tratamentos, além de evidenciar uma necessidade urgente de intensificar os esforços de conscientização e prevenção em relação às doenças mentais”.