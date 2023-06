Valdemar diz que Dallagnol e Moro ultrapassaram limite da lei e vão pagar

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi à inauguração do diretório de São José do Rio Preto (SP) e disse por que apoia a cassação de Deltan Dallagnol e defende sanções a Sergio Moro na Justiça Eleitoral. Ele também previu que a situação passada por Moro e Dallagnol hoje poderá se repetir caso Jair Bolsonaro se torne inelegível.

“Eles (Dallagnol e Moro) ultrapassaram os limites da lei e vão pagar caro”, disse Valdemar nesta segunda-feira ao lado do senador Marcos Pontes e do deputado Luiz Mota, presidente do PL de São José do Rio Preto.

“Fico numa posição difícil porque o Dallagnol e o Sergio Moro têm o apoio do bolsonaristas. O suplente do Dallagnol é do PL”, afirmou Valdemar após garantir repetidas vezes que a questão não é pessoal contra o ex-juiz, nem contra o ex-promotor.

“Não tenho nada contra o Moro, mas tenho que cumprir minha obrigação como presidente. Por quê? Porque o segundo colocado do Paraná é do PL, que era um candidato nosso e perdeu a eleição na casca”, acrescentou.

Costa Neto acredita que Moro possa ter problemas na Justiça Eleitoral pois teria começado a campanha para Presidência da República — e gasto dinheiro nela — antes das convenções partidárias. Em 2022, após desistir de concorrer para presidente, Moro se candidatou ao Senado e ficou à frente de Paulo Martins (PL), que teve o apoio de Valdemar, Bolsonaro e do governador do Paraná Ratinho Jr.

