“Urnas eletrônicas são seguras”, diz Cármen, após teste de integridade

Presidente do TSE, a ministra Cármen Lúcia votou em Belo Horizonte na manhã deste domingo. Ela também acompanhou o teste de integridade das urnas eletrônicas, procedimento que tem como objetivo assegurar a confiabilidade do sistema eleitoral.

“As urnas eletrônicas são seguras. Tudo que se faz é com transparência absoluta. O eleitor, na cabine, é só ele no segredo do seu voto, nada mais. Ninguém ganha antes da eleição, ninguém perde antes da eleição. O eleitor é que decide, decide sozinho”, disse Cármen.

Além de votar nos cargos de prefeito e vereador, a ministra participou do referendo que vai decidir sobre a nova bandeira da capital mineira.