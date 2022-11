União Brasil suspende filiação de prefeito que quer eliminar Lula e Moraes

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que a Polícia Federal recebeu um pedido de investigação da equipe de Lula para investigar novas ameaças de morte feitas contra o petista por radicais depois da eleição. Um dos casos é o do prefeito de Iporá (GO), Naçoitan Leite, do União Brasil, que divulgou um áudio no qual defende “eliminar” o presidente eleito e o ministro Alexandre de Moraes.

Ao tomar conhecimento da “ameaça obscura” e considerando a “extrema gravidade da manifestação”, o presidente do partido, Luciano Bivar, decidiu suspender a filiação do prefeito já na terça-feira, dando 72 horas para que ele apresentasse defesa. O prazo vence nesta sexta.

“Considero não haver nada mais GRAVE E URGENTE para a direção partidária que proteger os pilares do Estado Democrático cuja matéria mais basilar é o reconhecimento da legitimidade do resultado do processo eleitoral, conduzido com a mais absoluta lisura e competência pelo Tribunal Superior Eleitoral”, escreveu Bivar na decisão.

No áudio de 32 segundos, Naçoitan Leite afirmou que “até a nossa liberdade está em jogo também”. “Nós temos que eliminar o Alexandre de Moraes e o Lula. Dois homens estão acabando com o Brasil. Vai virar uma guerra civil por causa de dois homens. Então vamos arregaçar as mangas. Ou é agora, ou vamos virar a Venezuela. Ou pior que a Venezuela, porque o presidente da Argentina já está morando no Brasil”, delirou o prefeito.