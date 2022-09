Um Bolsonaro à flor da pele no Dia da Independência

Apesar do sucesso de público, o presidente Jair Bolsonaro estava à flor da pele no 7 de Setembro.

Começou o dia batendo boca com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ainda no Palácio da Alvorada, em cena flagrada pela transmissão ao vivo da TV Brasil — e cortada por intervenção de um segurança do GSI.

No discurso que fez na Esplanada dos Ministérios, o presidente gritou com o empresário Luciano Hang (o “véio da Havan”) para que ele usasse o microfone por apenas um minuto, em cima do trio elétrico, e foi atendido.

Na sequência, durante a fala de Michelle, impediu, aos berros, que a deputada federal bolsonarista Bia Kicis (PL-DF) discursasse antes dele, apesar dos insistentes pedidos da parlamentar. Quando acabou de discursar, Bolsonaro deu um abraço rápido na aliada.

Pouco depois de chegar ao Rio de Janeiro, ele demonstrou irritação com o motorista do carro aberto que o transportou pelo Aterro do Flamengo e se afastou dos apoiadores que estavam à margem da pista. “Burrice, pô”, declarou o presidente, em fala captada durante transmissão ao vivo na sua página no Facebook.