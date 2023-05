TSE marca posse de Nunes Marques como ministro titular

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF, tomará posse como integrante titular do TSE nesta quinta-feira.

A cerimônia está marcada para as 10h, antes do início da sessão do tribunal. Por opção do magistrado, o evento não terá convidados e terá curta duração.

Ele foi eleito titular pelo plenário do Supremo na quarta-feira passada e recebeu todos os nove votos dos colegas que participaram da votação.

Como titular, Nunes Marques assumirá a presidência do TSE em 2026 e conduzirá os trabalhos da Justiça Eleitoral durante as eleições presidenciais.