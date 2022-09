TSE determina remoção de fake news sobre ofensa de Lula a enfermeiros

A ministra do TSE Cármen Lúcia determinou neste domingo a remoção de informação falsa de dez perfis em redes sociais. Os usuários disseminam que Lula teria dito “profissionais da enfermagem só servem para servir sopa”, o que é mentira.

A fake news foi divulgada no contexto do julgamento do STF sobre o piso salarial da enfermagem, como se o ex-presidente fosse contrário à medida. Lula defende abertamente o aumento do piso salarial à categoria. Agências de checagem confirmam que a fala nunca existiu.

A liminar acata denúncia da coligação do candidato petista. Os advogados dizem no documento que há “um braço de uma campanha de propagação de fake news com a finalidade de violar a lisura do processo eleitoral e prejudicar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva.”.