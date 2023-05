TSE deixa Luciano Hang inelegível e cassa prefeito e vice de Brusque

O TSE decidiu nesta quinta cassar o prefeito de Brusque (SC), Ari Vequi (MDB), e seu vice, Gilmar Doerner (Republicanos), por abuso de poder econômico do empresário Luciano Hang, dono da Havan e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os três foram declarados inelegíveis por oito anos, contados a partir das eleições de 2020.

Por 5 votos a 2, a Corte julgou procedente ação do PT e de outros partidos que acusaram Hang de usar a estrutura, os funcionários e a marca das Lojas Havan para favorecer as candidaturas de Vequi e Doerner.

Segundo informações levadas ao processo, Hang gravou vídeos dentro de suas lojas, fazendo entrevistas com funcionários e fornecedores para beneficiar a chapa que acabou eleita.

Com a cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito de Brusque, a Justiça eleitoral organizará nova eleição no município.