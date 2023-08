TCU analisa processo sobre compra de ouro pelo Banco Central

O TCU deve analisar nesta quarta um processo que trata de dois temas sensíveis ao Banco Central. Os assuntos foram levados ao tribunal pelo Ministério Público.

Os ministros vão analisar as “competências atribuídas ao Banco Central, especialmente relacionada à estabilidade e à eficiência do sistema financeiro através do estabelecimento das taxas de juros aplicáveis no Brasil”.

Também vão examinar pedido para que a Corte avalie “a veracidade das informações relacionadas à suposta aquisição indevida de 129 toneladas de ouro pelo Banco Central”.

A tendência, na Corte, é de que os temas sejam arquivados por ausência de elementos que justifiquem a sequência dos trabalhos. A relatoria do processo é do ministro Antonio Anastasia.

Continua após a publicidade

Siga