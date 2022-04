TCU abre processo para apurar compra de Viagra pelas Forças Armadas

O TCU vai apurar a compra de cerca de 35.000 comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas. A representação do deputado Elias Vaz (PSB-GO) e do senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) virou processo no tribunal e tramitará sob a relatoria do ministro-substituto Weber de Oliveira.

A representação dos parlamentares aponta desvio de finalidade na compra e o superfaturamento de 143% nos medicamentos.

A Marinha, que recebeu a maior quantidade do medicamento, afirmou que o remédio era para tratar hipertensão arterial pulmonar, justificativa semelhante à dada por Jair Bolsonaro, que falou do caso pela primeira vez nesta quarta.