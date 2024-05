Tarcísio quer ampliar atuação da PGE a todos agentes públicos do governo

Tarcísio de Freitas encaminhou um projeto de lei complementar à Assembleia Legislativa de São Paulo para atribuir à Procuradoria Geral do Estado a defesa de todos os agentes públicos que integram o governo, com exceção das universidades públicas, em ações judiciais e processos administrativos relativos ao exercício do cargo ou função.

A PGE ficaria responsável pela representação judicial e extrajudicial não apenas do governador, do vice-governador e dos secretários estaduais, mas de todos os integrantes do Poder Executivo, além de autarquias. Para a Procuradoria Geral do Estado, a medida representa um avanço na defesa do gestor público, que pode ampliar a segurança na prática dos atos inerentes às funções.