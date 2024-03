Suspeita de corrupção trava obra do Ministério Público de SP

Em 2021, o Ministério Público de São Paulo começou a erguer um prédio da instituição na capital.

Orçada em 22 milhões de reais, a obra na Barra Funda subiu para 37 milhões de reais, com aditivos, e agora está paralisada por… corrupção.

A construção foi anunciada pelo então procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo. Foi a própria gestão dele que identificou as irregularidades e suspendeu o contrato com a empreiteira no fim do ano passado.

Há uma investigação em curso para apurar o caso.