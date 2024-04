STJ marca data para eleger próximo presidente do tribunal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Superior Tribunal de Justiça vai realizar, no próximo dia 23, às 10h, a eleição para escolher o novo presidente e o vice-presidente que comandarão a Corte no biênio 2024-2026.

Pela antiguidade, o próximo presidente do tribunal deve ser o ministro Herman Benjamin. Como vice, o nome citado por antiguidade na Corte é o de Luis Felipe Salomão.

Eles assumirão, respectivamente, os lugares da ministra Maria Thereza de Assis Moura e do ministro Og Fernandes, que deixam os cargos no fim de agosto.

Na mesma sessão, haverá a eleição dos ministros que exercerão outros cargos, como o de corregedor nacional de Justiça, após o término do mandato do ministro Salomão no CNJ. Mauro Campbell é o possível substituto.