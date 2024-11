STF terá lançamento de livro com textos de Tebet e ministras do STJ e TSE

A secretária-geral do STF, Aline Osorio, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná Letícia Giovanini Garcia, lançarão nesta quarta-feira o livro “Democracia, Eleições e Participação Feminina – Elas Pensam o Brasil”, coordenado por elas. O evento será realizado no Salão Nobre do Supremo, em Brasília, às 18h.

Publicada pela editora Fórum, a obra está organizada em 36 capítulos e foi escrita apenas por mulheres. Entre as autoras, estão a ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula, Simone Tebet, as ministras do STJ Maria Thereza de Assis Moura e Daniela Teixeira e as ministras e ex-ministras do TSE Edilene Lôbo, Vera Lúcia Santana de Araújo, Luciana Lóssio e Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro. O livro conta com artigos de mais de 40 juristas e eleitoralistas.

As autoras se debruçam sobre o cenário contemporâneo de diversos debates e desafios relacionados à democracia, às regras do jogo eleitoral e ao papel das mulheres na política.

A publicação tem prefácio da ministra Cármen Lúcia, atual presidente do TSE e ministra do STF, e apresentação do presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, que exaltaram a importância de obras como essa para que existam mudanças em diversos campos.

“Por isso, a reunião de mulheres para produzir, cientificamente, textos que descrevam e interpretem o direito vigente no Brasil, suas possibilidades e os quadros ainda com tantos obstáculos à plenitude dos direitos é uma marca das preocupações e um louvável empenho que pode a força feminina unida construir em benefício de uma sociedade justa e solidária”, escreveu a ministra.

“Embora a perspectiva de uma democracia capaz de garantir a efetiva igualdade de direitos para todos – homens e mulheres – ainda pareça distante, os textos reunidos aqui apontam meios de encurtar esse percurso”, destacou Barroso.