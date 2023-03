STF quer investigação sobre ligação de Daniel Silveira com atos golpistas

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar uma possível relação do ex-deputado Daniel Silveira com a organização dos atos golpistas que culminaram com a invasão às sedes dos Poderes em Brasília, em 8 de janeiro.

A decisão está sob sigilo e foi divulgada inicialmente pelo portal G1. O Radar confirmou a informação com uma fonte do tribunal. Silveira foi preso preventivamente no dia 2 de fevereiro, um dia depois de encerrar o seu mandato na Câmara. O ex-deputado foi preso por descumprir medidas cautelares que tinham sido impostas por Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica, em razão de sua condenação no STF, em abril de 2022, por participação em atos golpistas e ameaças a ministros da corte.

Durante o cumprimento da ordem de prisão em fevereiro passado, a PF encontrou na casa de Silveira, no Rio de Janeiro, cerca de 257.000 reais em dinheiro vivo. O inquérito que Moraes autorizou ser aberto agora contra o ex-deputado irá apurar também se esses recursos seriam usados para financiar atos terroristas.

