STF deve ampliar segurança de ex-ministros que combateram o golpismo

Ao se aposentar no fim do mês, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, poderá manter, pelos próximos três anos, a mesma estrutura de segurança de que dispõe no tribunal atualmente.

Por causa de todas as ameaças vividas pelos ministros da Corte sob a gestão de Jair Bolsonaro no Planalto, o Supremo avalia ainda ampliar esse tempo para cinco anos e acabar com regras que vetam o fornecimento de segurança, caso o ex-ministro assuma alguma função remunerada fora do tribunal.

Siga