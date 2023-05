STF define pena de Collor nesta quarta; prescrição dos crimes é risco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros do STF passaram seis sessões julgando os crimes de Fernando Collor durante as gestões de Lula e Dilma Rousseff no Planalto. Na semana passada, o ex-presidente da República foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O placar da condenação foi de 8 a 2.

Como descobriu a Lava-Jato, o ex-presidente e então senador usava a influência no governo petista para faturar milhões em propinas numa subsidiária da Petrobras.

Nesta quarta, os ministros vão definir a pena de Collor, proposta pelo relator do caso, Edson Fachin, em mais de 33 anos de reclusão. Como os crimes foram praticados entre 2010, no primeiro governo Lula, e 2014 (quase toda a primeira gestão de Dilma), há risco de prescrição, se a pena de Collor for inferior a 12 anos.

Interlocutores da Corte não acreditam que a pena vá baixar tanto, a ponto de livrar Collor da punição, já que isso desmoralizaria o tribunal.