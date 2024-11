STF começa a julgar responsabilidade de redes por conteúdos postados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os ministros do STF vão começar a julgar, nesta quarta, um conjunto de ações que questionam o Marco Civil da Internet e a responsabilidade das plataformas pelo conteúdo que é postado e propagado por usuários.

As três ações estão sob a relatoria dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Edson Fachin.

O julgamento conjunto deve definir a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilidade civil das plataformas por danos a terceiros e a necessidade de uma ordem judicial para obrigar a ação fiscalizadora das mesmas.

Os ministros vão julgar se as plataformas terão de fiscalizar os conteúdos publicados e retirá-los do ar mesmo sem intervenção do Judiciário.