SP bateu recorde de investimento em centros de pesquisa em 2023, diz Seade

São Paulo chegou ao recorde de investimento em pesquisa e desenvolvimento, segundo estudo da Fundação Seade. O Estado atraiu, em 2023, 2,5 bilhões de reais para implantação, ampliação e modernização de parques tecnológicos e centros científicos.

De acordo com a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), o total de aportes que São Paulo arrecadou no ano passado é mais que o dobro obtido em investimentos dessa área entre 2019 e 2022.

“Além de transformar a realidade econômica de São Paulo, o investimento em pesquisa e desenvolvimento garante mais oportunidades e empregos de alta qualificação”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Entre os investimentos está a construção do Orion, laboratório pioneiro na América Latina de máxima contenção biológica, também se destacam as unidades de pesquisa do agro, da John Deere, da Agrobiológica e da Yara. Na área de saúde, o novo centro de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e o laboratório de biologia molecular do Instituto D’Or receberam aportes de 200 milhões de reais.