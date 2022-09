Soraya explora na TV embate com Bolsonaro no debate: “tchutchuca”

O embate da senadora Soraya Thronicke com o Jair Bolsonaro no debate da Band, no último domingo, vai continuar rendendo para a presidenciável.

A candidata do União Brasil abriu o programa da sua propaganda eleitoral que vai ao ar a partir desta quinta-feira com a repercussão do momento em que chamou a atenção do presidente pelo seu ataque à jornalista Vera Magalhães e disse que fica extremamente chateada quando homens são “tchutchuca” com outros homens, mas “vêm para cima da gente sendo tigrão”.

“O maior destaque do debate da Band, ela não aceita que tchutchuca venha dar uma de tigrão pra cima de mulheres. E, para defender o que é certo, vira onça”, diz o narrador, no início do bloco de 2 minutos e 10 segundos, enquanto matérias sobre a fala da senadora são exibidas.

Soraya também disse que se opôs a Lula no debate e reforçou sua proposta pelo imposto único.

“No primeiro debate na TV, as pessoas viram eu me contrapondo ao Bolsonaro e também ao Lula. E aí elas começaram a me perguntar: afinal, Soraya, de que lado que você está? Eu não estou do lado de um e nem do outro, eu estou é do seu lado. Do lado de quem não quer mais voltar atrás e nem errar de novo. Do lado de quem quer alguém com coragem para fazer o que é certo. Um imposto só. Quem ganha menos, tem que pagar menos”, declara a candidata na propaganda.

