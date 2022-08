‘Vai ter que me engolir’, diz Soraya após chamar Bolsonaro de ‘tchutchuca’

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) teve o seu ponto alto no primeiro debate presidencial na Band, no domingo, 28, ao chamar o presidente Jair Bolsonaro (PL) de “tchutchuca” enquanto o criticava pela maneira como ele havia destratado a jornalista Vera Magalhães, que lhe fizera uma pergunta sobre vacinação.

“Sou muito tranquila, vim na paz, bandeira branca. Só que, quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são ‘tchutchuca’ como outros homens mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava, sim”, disse durante o debate.

A frase era uma referência ao episódio envolvendo o presidente e o youtuber Wilker Leão, há pouco mais de uma semana, quando Bolsonaro tentou tomar o celular do influenciador, que havia dito que ele tinha se transformado na “tchutchuca do Centrão”.

Nesta segunda-feira, Soraya voltou a se referir ao episódio, novamente criticando o presidente. “Bolsonaro disse ao final do debate que ‘a eleição está polarizada’. Presidente, existem outros candidatos, incluindo mulheres. Respeite. O mundo não gira em torno do senhor e do que o alimenta: o PT. Gostando ou não vai ter que me engolir, e as outras candidatas, também”, postou em suas redes sociais.