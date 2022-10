‘Só Deus me tira dessa cadeira’, disse Bolsonaro

Atualizado em 31 out 2022, 06h37 - Publicado em 31 out 2022, 06h01

Desde o começo do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro passou a repetir, em público, que só Deus o tiraria do cargo, atribuindo a Ele a própria eleição, em 2018. Neste domingo, ele foi derrotado por Lula no segundo turno das eleições não havia se manifestado sobre a vitória do petista até a madrugada desta segunda.

“Só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida”, declarou Bolsonaro ao comentar uma decisão do STF que provoca o presidente da Câmara, Arthur Lira, a se manifestar sobre pedidos de impeachment contra ele, no dia 15 de abril do passado.

O presidente repetiu a afirmação algumas vezes, como por exemplo em uma Marcha para Jesus em Curitiba. Bolsonaro costuma dizer que foi colocado na Presidência da República por Deus, que lhe deu uma “segunda vida” após a facada que ele recebeu em Juiz de Fora (MG), durante um ato de campanha.

A manifestação do candidato derrotado à reeleição, o primeiro presidente da história que não conseguiu um segundo mandato, é esperada em razão das ameaças veladas e falas que colocam em dúvida se ele entregará a faixa presidente a Lula. O próprio petista mencionou esse questionamento durante seu discurso na avenida Paulista, em São Paulo, na noite desta domingo.