Site ‘bolsonaro.com.br’ detona o presidente na rede

O internauta que acessar o site bolsonaro.com.br nas redes encontrará uma página com críticas duras a Jair Bolsonaro. A campanha do presidente disse ao Radar que já identificou o proprietário do site e tomará “todas as providências legais” na Justiça criminal e no TSE.

O site exibia até o início deste mês conteúdo favorável ao presidente, com informações, por exemplo, sobre ações do governo na pandemia e iniciativas para baixar impostos sobre produtos importados.

A partir do último dia 11, contudo, o domínio mudou de mãos e a página passou a exibir mensagens de oposição a Bolsonaro. Quem acessou o endereço na manhã desta quarta-feira encontrou uma ilustração que retrata o presidente vestido como Adolf Hitler, o ditador da Alemanha nazista.

O site reúne uma série de reportagens e informações de momentos em que, por exemplo, Bolsonaro atentou contra a democracia, relativizou a prática da rachadinha e contribuiu para a disseminação de desinformação e fake news.

A página exibe ainda um painel com uma contagem regressiva para “o fim desta terrível presidência”. O site permanecia no ar até as 11h38 desta quarta.

Iniciativa semelhante ocorre com a página “mulherescombolsonaro.com”, na qual, a primeira vista, a julgar pelo endereço, parece veicular mensagens de apoio ao presidente, mas trata-se do contrário. A pagina exibe um compilado com informações das vezes em que Bolsonaro foi misógino, atacou mulheres ou defendeu agressores. Às 11h40 desta quarta o site permanecia ativo.