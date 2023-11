Sindicalistas marcam ato contra venda da Sabesp em comissão da Alesp

Sindicalistas vão à Assembleia Legislativa de São Paulo durante o congresso de comissões na tarde desta terça-feira que discute a privatização da Sabesp. Na reunião, deputados de oposição querem entregar o resultado de um plebiscito popular sobre a desestatização de empresas.

Cerca de 897.000 pessoas votaram, em todo o Estado de São Paulo, e 97% foi contrária à privatização do Metrô, da CPTM e da Sabesp.

“Já que o projeto tramita em regime de urgência, é nesta fase de debates que devemos alertar os deputados e deputadas sobre esse processo açodado de privatização”, disse o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT).

A população atendida tem que ter o direito de opinar e ser consultada sobre um tema essencial para suas vidas, como é a água. E a grande maioria é contra a privatização da Sabesp”, seguiu.

Continua após a publicidade

Na semana passada, a Assembleia de São Paulo promoveu uma audiência pública sobre o assunto, que durou pouco mais de 4h. Nesta terça, o projeto volta ao congresso que reúne as Comissões de Constituição, Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Planejamento; e Infraestrutura.

Os deputados analisam agora três pareceres lidos nas comissões. O do relator, Barros Munhoz (PSDB), o do PT, e o do PSB. A base governista quer votar o projeto no plenário na próxima semana, enquanto a oposição quer postergar a análise da proposta.