Simone? Marina? Deputados do PT defendem deputado do PT no Meio Ambiente

Em meio às especulações sobre a possível escolha de Simone Tebet ou Marina Silva para comandar o Ministério do Meio Ambiente no novo governo Lula, deputados federais do PT enviaram a indicação de outro nome para chefiar a pasta.

Em um documento endereçado na segunda-feira à presidente nacional do partido, a também deputada Gleisi Hoffmann, integrantes do “Núcleo Agrário” da bancada petista na Câmara encaminharam a indicação do deputado federal Nilto Tatto (PT-SP) para assumir o cargo. Ele foi reeleito esse ano para mais um mandato e integrou o grupo de trabalho do Meio Ambiente na transição. Nas redes sociais, o parlamentar se apresenta como “ambientalista do time do Lula, do Haddad e do PT”.

A “sugestão” foi assinada por 16 deputados petistas, entre eles o próprio Tatto. O coordenador do núcleo “Adão Pretto”, Airton Faleiro (PA), encabeça a lista, que conta ainda com Carlos Veras (PE), Célio Moura (TO), Elvino Bohn Gass (RS), Frei Anastácio (PB), João Daniel (SE), Leonardo Monteiro (MG), Marcon (RS), Natália Bonavides (RN), Padre João (MG), Paulão (AL), Paulo Teixeira (SP), Patrus Ananias (MG), Pedro Uczai (SC) e Valmir Assunção (BA).

A coluna procurou Tatto para comentar a indicação, mas não obteve resposta até o momento.

Veja abaixo o documento obtido pelo Radar:

